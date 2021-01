Gramado – Em apenas dois dias, Prefeitura bate recorde na liberação de alvarás

Continua depois da publicidade

Gramado confirma mais uma vez a sua vocação para empreender. Antes mesmo de assumirem, o prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi já haviam garantido que assim que o governo tivesse início seria estruturada uma comissão especial para avaliar os pedidos de alvarás retidos na Prefeitura. Nesta terça-feira (05), segundo dia útil da atual administração, 71 novas autorizações foram emitidas pela Prefeitura de Gramado, através da Secretaria da Fazenda, batendo recorde na liberação.

Para comemorar tal feito, o prefeito, vice-prefeito, acompanhados da secretária da Fazenda, Sônia Molon e servidores do setor, estiveram reunidos na manhã de hoje (08), no Auditório da Prefeitura, para realizar a entrega oficial dos alvarás aos micro e pequenos empreendedores que aguardavam a liberação do documento. “Estou muito satisfeito, pois junto com o Luia e nossa equipe liderada pela secretária Sônia, conseguimos liberar dezenas de alvarás definitivos”, revelou o prefeito Nestor.

Ainda segundo o prefeito, o objetivo é trabalhar diuturnamente para garantir que a cidade e sua população possam empreender, gerando assim emprego e renda. “Um dos itens que abordamos na campanha é que iríamos trabalhar diuturnamente para gerar empregos, renda e deixar a nossa população empreender seja a atividade que for, então estamos muito satisfeitos por estarmos aqui entregando esses alvarás. Com certeza é a alegria de muitas pessoas e famílias gramadenses”, destaca.

Já na próxima semana, a expectativa é da liberação de alvarás sanitários, além de projetos de moradias represados na Prefeitura. “Montamos uma verdadeira força-tarefa para analisar e dentro da legalidade liberar todas as solicitações existentes na Prefeitura para que nossa atividade econômica possa gerar centenas de empregos. Um trabalho muito sério que já empreendemos nesta semana e os resultados estão aí. Estou muito satisfeito”, conclui o prefeito Nestor.

