Panvel inicia venda de testes rápidos da Covid-19

Serviço pode ser conferido em algumas das lojas que possuem Panvel Clinic

Engajada no combate à pandemia, a Panvel iniciou a oferta dos chamados testes rápidos, reforçando sua gama de serviços voltados à prevenção do Coronavírus. São oferecidos dois tipos de testagem nesta modalidade: Antígeno (AG) e Anticorpo (IGG/IGM), ambos com resultados disponíveis em até 20 minutos. A novidade está disponível em algumas das lojas da Região Sul e São Paulo que possuem Panvel Clinic – relação está disponível no site www.panvel.com/testecovid.

A venda dos testes rápidos ocorre apenas nas lojas que dispõem o serviço, sendo aconselhado o contato prévio por telefone para conferir disponibilidade de horário. O atendimento é feito por farmacêuticos capacitados, que realizam a coleta de secreção nasal ou nasofaríngea por meio de aparelho similar a um cotonete (swab nasal), para o teste Antígeno, ou uma gota de sangue na ponta do dedo, para o teste Anticorpo. Não há restrição de idades, desde que bebês e crianças estejam acompanhadas dos pais.

Embora semelhantes, os dois testes rápidos oferecidos pela Panvel possuem diferença entre si. O teste do tipo AG verifica a presença de antígeno (proteínas virais), ou seja, se a pessoa está com o vírus no momento da coleta. Sua realização é indicada a partir das 48 horas completas do início dos sintomas ou do possível contato com suspeitos ou confirmados até o sétimo dia.

Já o teste do tipo IGG/IGM confere a presença de anticorpos de fase aguda ou memória. Neste caso, aponta se a pessoa está com a infecção ativa e se entrou em contato com o vírus. O teste pode ser realizado após o período mínimo de oito dias após o início dos sintomas ou 20 dias após o contato com casos confirmados.

Independente do teste rápido realizado, o cliente recebe uma Declaração de Serviços Farmacêuticos, informando o resultado reagente ou não reagente. Em caso de reagente, o farmacêutico orienta a pessoa para que procure imediatamente uma unidade de saúde.

Além dos testes rápidos, a Panvel também oferece testagens laboratoriais da Covid-19, incluindo os tipos RT-PCR esorológicos IgG e IGM, estes três em parceria com o Grupo Exame no Rio Grande do Sul. Clientes Bem Panvel contam com preços especiais para a compra dos testes. Mais informações sobre todos estes serviços podem ser conferidas no site www.panvel.com/testecovid.

Valores dos testes rápidos para Cliente Bem Panvel:

Antígeno (AG) – R$ 119,00

Anticorpo (IGG/IGM) – R$ 109,00