Atrações virtuais do 33° Sonho de Natal ultrapassam 4,7 milhões de visualizações

Após 80 dias de atividades, o 33° Sonho de Natal Canela encerrou no domingo, dia 10. Em prevenção a pandemia do coronavírus, as atrações presenciais foram suspensas, mas a programação artística esteve ao alcance do público no formato virtual. Nas redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, foram transmitidos espetáculos como A Fábrica de Sonhos, Vida, Louvores do Sonho, Acordes do Sonho Live, Reconstruindo Esperança, Christmas in Concert e O Som do Vento.

Os shows tiveram como cenários o largo e o interior da Catedral de Pedra, o Parque do Caracol e o Gazebo Cultural. No total, ocorreram 232 transmissões digitais que atingiram 4,7 milhões de visualizações únicas.

Para o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, a quantidade de visualizações é a comprovação do sucesso da programação on-line da festividade natalina. Conforme estimativa mundial, cada transmissão atinge em média 2,7 pessoas. “Mais de 12 milhões de pessoas assistiram o 33º Sonho de Natal. Quando iríamos atingir esse público se as atrações tivessem sido presenciais? Claro que não vemos a hora de voltarmos à normalidade, mas agora sabemos que podemos nos reinventar e levar as nossas atrações, os nossos eventos, os nossos artistas mundo afora pelas redes sociais”, avalia Sanches.

O secretário anunciou que a próxima edição do Sonho de Natal será de 22 de outubro a 9 de janeiro de 2022. “Muitas novidades vêm por aí”, afirma.

O diretor artístico do evento, Elias da Rosa, conta que foi um desafio reformular as atrações para serem reproduzidas na internet levando mensagens de paz e de conscientização. “Em um curto espaço de tempo, conseguimos adaptar o Sonho de Natal em relação às novas condições que se impõem em todo o planeta. Isso fez com que todos os shows virtuais fossem conteúdos que tocassem as pessoas como forma de uma conscientização de vida”, diz Elias.

Sobre a abrangência da programação digital, ele ressalta que o número de visualizações é muito superior à quantidade de público que o evento conseguiria atingir com ações presenciais. “Fisicamente não conseguiríamos colocar este público em frente à Catedral. O Sonho de Natal entrou em milhões de casas, e isso é um saldo extremamente positivo. Nós não perdemos em qualidade, mas ganhamos em qualidade. Basta olhar o resultado de cada apresentação. Todos crescemos, mas isso nos deixa com uma responsabilidade ainda maior”, avalia Elias.

RECONHECIMENTO

“Passamos por um ano muito difícil. Um vírus destruiu muitas coisas, mas ao meu lado eu tive um timaço. A audácia deste grupo foi muito mais forte e reinventou o 33° Sonho de Natal. Quero dizer em nome do povo de Canela, muito obrigado. Muito obrigado em nome do povo brasileiro porque muitas mensagens de paz foram levadas para os mais diversos cantos deste país “, comenta o prefeito Constantino Orsolin. “Em 2020, a Covid-19 tirou muita coisa da gente, mas não tirou o essencial da vida, do ser humano, que são seus sonhos, sua esperança e sua fé. É com a mesma garra que o 34º Sonho de Natal em 2021 será muito melhor que o 33º”, completa.

ÚLTIMOS ESPETÁCULOS

Dois grandes shows marcaram o término da programação virtual do evento. No sábado, dia 9, o musical Christmas in Concert, foi exibido por meio dos canais digitais @canelapaixaonatural no Facebook e YouTube. Remetendo aos dourados anos 1950, o Christmas in Concert manteve sua elegante e clássica big bad flertando com a era de ouro do jazz e nos últimos anos se tornou uma das mais importantes atrações do Sonho de Natal. O grupo é formado pelos músicos Érique Hanel (sax), Logan Ribeiro (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Adriano Dias (guitarra), Aline Araújo (piano), Rhaysa Santos (vocal) e Maurício Perotto (vocal).

No domingo, 10, o instrumental O Som do Vento deu o tom final ao 33º Sonho de Natal. O quinteto formado por Adriano Scheifler Pereira Dias, Rodrigo Batista, Sérgio Severo, Mateus Perotto e Tiago Biazus fez uma bela apresentação de clássicos natalinos e de músicas que fazem parte das tradições do Rio Grande do Sul e de países da América Latina, como Argentina e Uruguai.