Papai Noel Radical descansa e Canela apresenta projetos para o turismo

O Papai Noel Radical de Canela enfim vai descansar. Após viajar aproximadamente 7,5 mil quilômetros por todo o Brasil, o Bom Velhinho sai de cena e a Secretária de Turismo e Cultura dá início ao Verão em Canela, que ocorre de 15 de janeiro até 7 de março.

O secretário Ângelo Sanches e o prefeito Constantino Orsolin irão apresentar, nesta quarta-feira (13), a partir das 17h, na Casa Guarnieri, as projeções da Secretaria de Turismo e Cultura para 2021, incluindo o calendário de eventos previsto e as novas ações de marketing da pasta. “Agora, o Papai Noel vai descansar e vamos dar início ao Verão em Canela. Levamos o 33° Sonho de Natal para os pontos mais altos do Brasil. Conseguimos nos reinventar e vamos continuar trabalhando para fazer turismo seguro“, afirma o secretário Ângelo Sanches, que antecipa que o 34° Sonho de Natal ocorre de 22 de outubro de 2021 até 9 de janeiro de 2022.

REINVENÇÃO

Em prevenção ao coronavírus, a Secretaria de Turismo e Cultura não promoveu as tradicionais descidas diárias do Papai Noel pela torre da Catedral de Pedra. Em sua 33ª edição, o evento natalino, que terminou no último domingo (10), reformulou totalmente a programação. Além de apresentar 232 shows virtuais, que atingiram quase cinco milhões de visualizações nas redes sociais, a Secretaria de Turismo de Canela divulgou o destino e levou mensagens de esperança para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e Santa Catarina com as descidas itinerantes do Papai Noel.

Em aparições surpresas, o Bom Velhinho Radical fez rapel na Cascata do Caracol, em Canela, no Bondinho Pão de Açúcar, no Rio, no prédio da Caixa Econômica Federal, em Brasília, e encerrou a jornada curtindo a praia no litoral catarinense.

Fotos: Eduardo Idalino