Parque do Caracol passa por nova sanitização

Continua depois da publicidade

Reconhecida como um destino seguro pela Organização Mundial do Turismo (OMT), por meio da certificação Safe Travels (viagens seguras), a cidade de Canela segue cumprindo com todos os protocolos para o enfrentamento e prevenção da Covid-19. No início desta semana o Parque Estadual do Caracol, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio Grande do Sul, passou por uma nova sanitização nos ambientes que recebem circulação de público e servidores.

A desinfecção tem o objetivo de eliminar o coronavírus e prevenir o contágio pela Covid-19. O secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, lembra que outras medidas também foram adotadas no parque como controle de acesso do número de visitantes, distanciamento social nos mirantes, interdição dos espaços das churrasqueiras, entre outras. “Os visitantes podem vir para Canela com a certeza de que estarão desfrutando de um destino seguro em tempos de pandemia”, afirma Sanches.

Fotos: Divulgação