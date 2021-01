Canela projeta eventos e busca título de Capital Nacional dos Parques Temáticos

Continua depois da publicidade

Canela projeta desenvolver uma série de eventos e ações de marketing em 2021. O objetivo da Secretaria de Turismo e Cultura é manter o ritmo de retomada turística. Com foco na valorização da classe cultural local, a programação dos eventos foi concebida para o formato virtual.

Em 2020, as atrações virtuais do 33° Sonho de Natal transmitidas pelas redes sociais alcançaram mais de 4,7 milhões de visualizações atingindo cerca de 12 milhões de pessoas. Caso a pandemia do novo coronavírus seja superada, a programação poderá ser reformulada vindo a ocorrer em formato presencial.

O planejamento para 2021 e o calendário de eventos foram apresentados nesta quarta-feira, dia 13. Ao todo, estão previstos oito eventos tendo como carro-chefe o 34º Sonho de Natal, que será de 22 de outubro a 9 de janeiro.

Promoções como a Páscoa e a Temporada de Inverno contarão com inúmeras novidades, inclusive com ações fora do Estado. “Canela vai continuar cada vez mais se reinventando, não somente projetando, mas realizando. Desafiar diariamente a nossa competência é um dever. Muitas pessoas confiam no nosso trabalho e sabemos que não podemos decepcionar”, afirma o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches.

DETERMINAÇÃO

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, destacou que é necessário ter determinação para vencer desafios. “Esse vírus trouxe muita coisa ruim para as nossas vidas, fez um rombo na sociedade, mas ele não tirou do prefeito, da sua equipe e do povo de Canela os nossos sonhos. Com a determinação que temos, vamos fazer, cada vez mais, com que Canela evolua principalmente em 2021, que será um ano muito difícil”, ressaltou Orsolin.

CAPITAL NACIONAL

Com cerca de 56 atrações turísticas e mais de 16 parques de entretenimento instalados na cidade, Canela está em vias ser declarada a Capital Nacional dos Parques Temáticos. A concessão do título ao Município foi proposta pelo deputado federal Bibo Nunes e está tramitando no Congresso Nacional.

PARQUE DO CARACOL

Considerado um dos principais cartões-postais de Canela, o Parque do Caracol receberá investimentos e será reestruturado para melhor receber visitantes e gerar receita aos cofres públicos. A Prefeitura de Canela pretende firmar parcerias com a iniciativa privada para possibilitar a implantação de novos equipamentos de entretenimento, lojas comerciais e pontos gastronômicos, além da iluminação da cascata. Um estudo técnico está em andamento para a implantação de um elevador panorâmico. Visando a profissionalização do parque também estão prevista a venda de ingressos pela internet e a implantação de bilheteria eletrônica.

EVENTOS OFICIAIS

Temporada de Verão (15 de janeiro a 7 de março)

Caravana Cultural (Edital para apresentações será lançado)

Páscoa em Canela (20 de março a 10 de abril)

Temporada de Inverno (12 de junho a 2 de agosto)

Festa Colonial (17 de julho a 1º de agosto)

Semana da Acessibilidade + Inclusão (21 a 28 de agosto)

Semana Farroupilha (13 a 20 de setembro)

Sonho de Natal (22 de outubro de 2021 a 9 de janeiro de 2022)

EVENTOS PARALELOS

Copa Verão de Motocross

Ultramaratona Caminhos de Caravaggio

Festival de Bonecos

Paradouro Kids

Sabores de Canela

Copa Soul de Mountain Bike

Rodeio Crioulo Nacional de Canela