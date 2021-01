Gramado Parks inaugura hotel Exclusive Gramado

Continua depois da publicidade

Localizado entre Gramado e Canela, o Exclusive oferece opções de entretenimento e experiências gastronômicas que prometem encantar os hóspedes

Com um investimento de R$ 116 milhões, Gramado Parks Hospitalidade e Entretenimento, dá sequência ao seu plano de expansão e inaugura o Exclusive Gramado by Gramado Parks, um hotel de conceito contemporâneo. Já em operação, o novo hotel conta com 187 apartamentos e uma equipe de 60 funcionários, treinados de acordo com o melhor espírito gramadense de bem servir.

Sofisticado em cada detalhe, o Exclusive Gramado implanta um conceito que vai muito além de um hotel, oferecendo experiências gastronômicas e culturais que permitem que até mesmo aqueles que não são hóspedes participem de eventos e apreciem seu menu. Com SPA, piscinas aquecidas, academia completa, estações de trabalho e um piano charmoso no lobby para os hóspedes ouvirem o melhor do jazz contemporâneo enquanto desfrutam de uma carta de vinhos e drinks exclusivos, escolhidos pelos melhores especialistas. Surpreendente do check in ao check out, o Exclusive Gramado tem eventos o ano todo e oferece oportunidades que vão desde degustação de vinhos e cervejas artesanais a jantares especiais, pilotados por chefs renomados e workshops de azeites e drinks.

Projetado e construído seguindo as premissas do Green Building, para obter a certificação LEED que verifica esforços sustentáveis, o hotel usa tecnologias ecologicamente adequadas como a estação de tratamento de efluentes de altíssima eficiência; controle e captação de água da chuva; chuveiros e torneiras de alta performance e com baixo consumo de água; redução no consumo de energia através de sensores de presença em todas as áreas condominiais internas; paisagismo com vegetação adaptada ao microclima reduzindo o consumo de água e preocupação com a qualidade do ar interno e sua renovação permanente.

O Exclusive Gramado é, sem dúvida, a nova melhor opção de hospedagem em Gramado. Seu design moderno e sua estrutura completa oferecem a melhor experiência, seja para aqueles que querem aproveitar ao máximo as férias ou para aqueles que optam por um estilo de vida que concilia o trabalho com o lazer.

O presidente da holding, Anderson Caliari, destaca o cuidado do Exclusive em proporcionar aos seus clientes uma experiência completa em Gramado. “O Exclusive Gramado reforça nosso compromisso de continuar desenvolvendo Gramado, um dos destinos de maior sucesso no Brasil. O conceito escolhido, contemporâneo, somado a uma estrutura completa que permite a possibilidade de unir o turismo com o trabalho, está muito alinhado aos desejos dos clientes atuais. Estamos muito felizes em oferecer aos visitantes essa nova e moderna opção de hospitalidade”

O Exclusive Gramado by Gramado Parks fica na avenida das Hortênsias, 4079, no bairro Avenida Central.