Gramado registra 61 novos casos de Covid-19 e tem sete moradores na UTI

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergência, informou, nesta quinta-feira (14), 61 novos casos de coronavírus (Covid-19). O Boletim Epidemiológico aponta ainda, que sete gramadenses estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel com resultado positivo para a doença. Outros três pacientes aguardam os resultados dos exames na unidade.

A cidade registrou nesta quinta-feira, o 43º óbito por Covid-19 desde o início da pandemia. O COE revela ainda, que cinco gramadenses estão internados na Enfermaria da Casa de Saúde, sendo quatro com suspeitas para a Covid-19 e um confirmado. Já número de pacientes não residentes reduziu nas últimas 24 horas. Estão internados no São Miguel, quatro pacientes, sendo três casos positivos para a doença e um que aguarda o resultado do exame.