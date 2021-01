Sindtur e Illumination fecham parceria

Continua depois da publicidade

O Sindtur, entidade que representa empresários de diversos segmentos, estabeleceu parceria de forma exclusiva com a organização do Espetáculo Illumination, que tem pré-estreia nesta sexta-feira (15), na Sociedade Recreio Gramadense em Gramado. A hotelaria associada ao Sindtur poderá revender ingressos diretamente aos seus hóspedes para as diversas datas que acontece a atração.

As datas com venda ao público serão dias 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de janeiro.

O ESPETÁCULO

O Illumination terá mais uma vez renomados tenores e sopranos interpretando arranjos musicais emocionantes de grandes clássicos de Natal com apoio de bailarinas e bailarinos, coralistas, percussionistas e a emocionante narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, seus feitos na terra e o verdadeiro sentido do Natal que é comemorarmos o nascimento de Jesus com ações de interação com o público, resgatando a beleza das noites de Natal.

Ingressos limitados, podendo ser adquiridos no site www.espetaculoillumination.com.br