Vereadores de Gramado visitam estrutura do complexo Vita Mall

A Câmara de Gramado foi convidada a conhecer o Vita Mall, espaço multiuso que será inaugurado no mês de abril, no município. A visita dos vereadores aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 13. Participaram do encontro os parlamentares Celso Fioreze (PSDB), Ike Koetz (Progressistas), Neri da Farmácia (Progressistas), Professor Daniel (PT), Renan Sartori (MDB) e Rodrigo Paim (MDB).

A visita foi guiada por um técnico da obra e pelo setor comercial do empreendimento. De acordo com os profissionais, o Vita Mall está com 90% dos trabalhos concluídos.

Fotos: Paulo Vargas