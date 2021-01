Gramado – Número de recuperados da Covid-19 é maior que o de casos novos da doença

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, aponta alta no número de pacientes recuperados do coronavírus (Covid-19). Somente nesta segunda-feira (18), 68 pessoas receberam alta do isolamento domiciliar e são consideradas recuperadas da doença. O município registrou 26 novos casos. Desde o início da pandemia, 3.986 gramadenses estão recuperados e 44 mortes foram registradas.

De acordo com o COE, Gramado realizou 18.333 testagens, sendo 4.102 casos confirmados. O boletim revela ainda que, 62 gramadenses permanecem em isolamento e 10 internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Arcanjo São Miguel, dos quais nove tiveram o resultado positivo para o Covid-19. Dois pacientes estão na enfermaria, um com diagnóstico positivo. A Secretaria da Saúde aguarda os resultados dos exames de 50 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Três pacientes não residentes estão internados na UTI da Casa de Saúde, dois com resultados positivos para a doença.