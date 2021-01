Gramado registrou o 44º óbito em decorrência da Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado, registrou na manhã desta segunda-feira (18), mais uma morte por coronavírus (Covid-19) e chegou a 44 óbitos desde o início da pandemia.

A nova vítima da doença, um paciente do sexo masculino, de 85 anos, estava internado no Hospital Arcanjo São Miguel desde o dia 13 de janeiro. De acordo com o COE, o idoso residente de Gramado, testou positivo para o Covid-19 e possuía comorbidades. O novo boletim epidemiológico deve ser divulgado no final da tarde de hoje.