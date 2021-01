Gramado – Sala de vacinação da Várzea Grande fechará mais cedo

Continua depois da publicidade

Entre os dias 18 a 22 de janeiro, a sala de vacinação do posto de Saúde do bairro Várzea Grande terá novo horário de fechamento, sempre às 16h30. De acordo com a Secretaria da Saúde, a alteração foi necessária para que sejam realizados ajustes de equipes e a reabertura das salas de vacinação do posto de Saúde Nailor Nilton Balzaretti, do bairro Pórtico, e da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim. A partir da próxima semana, novos horários serão divulgados.

Foto: Divulgação