Gramado registra duas mortes por Covid-19 em menos de 24 horas

A Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, divulgou o registro do 45º óbito por coronavírus (Covid-19) no município, sendo dois deles em menos de 24 horas. A primeira vítima foi um homem de 85 anos de idade que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Arcanjo São Miguel (HASM) desde o dia 13 de janeiro. O idoso faleceu no início da manhã de ontem (19).

O segundo caso confirmado trata-se também de um idoso de 78 anos de idade que estava internado desde o dia 07 de janeiro no HASM. O óbito ocorreu por volta das 22h40 desta segunda-feira (19). De acordo com COE, o paciente testou positivo para a doença e possuía comorbidades. No momento Gramado contabiliza 4.102 casos positivos da doença, sendo 72 ativos. Entre eles dez pessoas internadas na UTI-Covid e outras duas em leitos de enfermaria especializada.