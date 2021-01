Bombeiro de Canela se aposenta com homenagem e banho de água fria!

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – com sede em Canela, realizou no último sábado (16), a despedida do Bombeiro Municipal Oledir Roos, após 35 anos de serviços prestados para a comunidade de Canela.

Oledir, ingressou no Corpo de Bombeiros em 1986, iniciou sua trajetória servindo no quartel de Bombeiros que ficava ao lado do aeroporto de Canela. Atendeu inúmeras ocorrências como motorista Bombeiro.

Em uma singela homenagem, o Corpo de Bombeiros Militar de Canela se despediu do veterano, que agora irá desfrutar da sua merecida reserva remunerada.

Como tradicionalmente acontece, quem deixa o pelotão, seja por mudança de cidade ou aposentadoria, passa por um banho de água fria, diretamente dos caminhões tanques, uma espécie de batismo ao contrário.

A equipe da Folha de Canela também agrade a Oledir pelos serviços prestados.

Boa aposentadoria!

