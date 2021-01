Canela inicia a vacinação contra a Covid-19 com idoso e profissional de saúde

Canela inicia a vacinação contra a Covid-19 com idoso e profissional de...

Lacy Mayer, de 96 anos, e o enfermeiro Luciano Preuss foram os primeiros vacinados

O município de Canela iniciou, hoje (20), a imunização da população contra a Covid-19. Os primeiros moradores da cidade a receberem a dose da vacina foram a idosa Lacy Fluck Mayer, de 96 anos, residente do Oásis Santa Ângela, e o enfermeiro Luciano Preuss, 45 anos, que trabalha no Hospital de Caridade de Canela (HCC) e no próprio lar de idosos.

Estão sendo vacinadas 132 pessoas entre idosos e profissionais da saúde que atuam no Oásis. Conforme o departamento de Vigilância Epidemiológica de Canela, o restante das 390 doses serão aplicadas em profissionais da saúde que trabalham no HCC e nos servidores da Secretaria de Saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia.

Lacy Mayer, moradora do Oásis Santa Ângela

O prefeito Constantino Orsolin e a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, acompanharam o ato, juntamente com o secretário de Governança, Marcelo Savi e o secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo.

“É uma data histórica, importantíssima! Um reconhecimento ao belo trabalho realizado aqui no Oásis, que manteve todos os cuidados e não registrou nenhum caso. Também faço um agradecimento especial a todos os profissionais da saúde que estão dedicando suas vidas para combater este vírus”, comentou o prefeito Constantino Orsolin.

“É um grande avanço e o início de uma nova etapa. Estamos todos muito emocionados”, finalizou a secretária de Saúde, Patrícia Valle.



Fotos: Divulgação