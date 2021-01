Gramado registra 71 novos casos de coronavírus

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergência, na tarde desta quarta-feira (20), aponta que o município registrou 71 novos casos de coronavírus (Covid-19), nas últimas 24 horas. Os dados revelam ainda que 58 pacientes estão recuperados da doença e 92 permanecem em tratamento, sendo 81 em isolamento domiciliar e 11 internados no Hospital Arcanjo São Miguel.

Dos pacientes gramadenses hospitalizados, 09 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especializada no tratamento do Covid-19 e quatro na enfermaria, sendo 02 com diagnóstico positivo e quatro que aguardam os resultados dos exames. De acordo com o COE, quatro pacientes não residentes seguem internados na UTI e um na enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos UTI é de 94,4% de ocupação, dos 18 disponíveis, 17 estão em uso.