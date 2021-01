Deputado Estadual Neri, o Carteiro realiza direcionamento de R$ 50 mil em emenda para área social em Canela

Continua depois da publicidade



Valor será utilizado para realização do projeto Acolher no Bairro Santa Marta

O Deputado Estadual Neri, o Carteiro esteve nesta quarta-feira (20), no município de Canela para realizar a apresentação e o lançamento oficial da emenda de R$ 50 mil destinada à comunidade do bairro Santa Marta para o desenvolvimento do Projeto Acolher. A iniciativa visa o desenvolvimento de projetos esportivos, culturais, sociais e de formação de emprego e renda.

O valor integra o orçamento do estado para 2021 e foi destinado por meio de emenda parlamentar do Deputado na aprovação da LDO em dezembro de 2020 pela Assembleia Legislativa.

O projeto Acolher nasceu da própria comunidade após a participação do presidente do bairro, Afrânio Monteiro, em um curso de captação de recursos e realização de projetos oferecido pela equipe do gabinete do Deputado Neri em fevereiro de 2020 no município de Canela.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Dentre os objetivos do projeto Acolher estão o atendimento a crianças, jovens e famílias do bairro Santa Marta a partir de ações que visam a redução do índice de violência, em especial contra a mulher, o cuidado com os idosos e a necessidade de reinserção dos jovens que estão fora da sala de aula. Tudo isso será feito por meio de atividades esportivas e culturais, no fortalecimento dos vínculos sociais, apoio na geração de trabalho e renda, e promovendo a integração com os bairros vizinhos.

Segundo Neri as parcerias entre a comunidade e o poder público são fundamentais para o desenvolvimento de ações afirmativas de desenvolvimento social. “Tenho trabalhado muito pela área social e de educação, sempre buscando apoiar projetos já existentes e também novas ideias a serem desenvolvidas pelas comunidades com apoio do poder público e outros parceiros. Acredito que juntos, somando esforços e com muita união, conseguiremos ajudar ainda mais a todas as pessoas”, disse Neri.

Representando o executivo municipal a Secretária de Assistência, Cidadania e Desenvolvimento Social de Canela, Carmen Seibt, as ações do Projeto Acolher irão ajudar no desenvolvimento da comunidade. “Me alegra poder estar junto e desenvolver esta parceria para esta comunidade. Este projeto vem para somar no desenvolvimento do ser humano. São coisas simples, mas que dão resultado para as pessoas,” disse Carmen durante seu pronunciamento.

Também participaram do evento realizado na Escola Estadual Adolfo Seibt o vice-prefeito Gilberto Cezar, e os vereadores Alfredo Schaffer, Felipe Caputo, Jeferson Oliveira, Carla Reis, Emília Fulcher, a Brigada Militar e o conselheiro tutelar Adir Denardi.

O Deputado Neri também esteve durante a tarde em visita a prefeitura em reunião com o Secretário de Governança, Planejamento e Gestão, Marcelo Savi, onde foi entregue um ofício ao prefeito Constantino Orsolin colocando o gabinete do deputado à disposição do município na Assembleia Legislativa.

Foto: Divulgação