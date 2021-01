EDUCAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA LADO A LADO • Juliana Alano #26

Continua depois da publicidade

Caro leitor, a partir de hoje você vai encontrar em nossa coluna os temas que abordei no livro Educação e Gestão Financeiras: coisas que ninguém te conta, em primeira mão. Claro que o segredo de cada capítulo você só vai encontrar no livro, que modéstia à parte ficou incrível.

Mas como ter gestão financeira na empresa se os seus empresários não possuem educação financeira nem para gerir sua vida? A obra aborda exatamente essas questões práticas do dia a dia que inicia dentro da sua casa e se estende ao seu negócio.

O meu objetivo foi apresentar soluções simples e efetivas na área financeira para o dia a dia das pessoas e organizações. Contando todos os detalhes da educação e gestão financeira que só a expertise da teoria aplicada na prática pode proporcionar. E o primeiro capítulo inicia entendendo educação e gestão financeira lado a lado.

Quando você ouvir falar em educação financeira, saiba que é através dela que se observam as finanças familiares, e essa é a forma como as pessoas entendem o funcionamento do dinheiro dentro de suas casas, como por exemplo, o que se recebe, o que paga e onde investe. Em contrapartida, quando falamos de gestão financeira, estamos nos referindo ao mundo empresarial, ou seja, como os empreendedores trabalham o dinheiro dentro do seu negócio.

Existe ainda um terceiro termo que é finanças pessoais, que é muito parecido com a educação financeira, só que menos abrangente, uma vez que estamos falando do gerenciamento do dinheiro de uma pessoa e não da família toda. Tudo isso pode parecer confuso no início, mas é muito simples e você só precisa entender como e quando aplicar cada um deles.

Já ficou curioso para ver o restante do livro? Tenho certeza que sim. Você vai encontrar ele lá no meu site. Na próxima semana o assunto vai ser sobre dinheiro e emoção uma estranha relação.

Como já dizia Nelson Mandela – DINHEIRO não cria SUCESSO, a LIBERDADE para fazer dinheiro sim.

Vem comigo!