Festuris e Gramado Summit são apresentados a ministros em Brasília

Nesta quarta-feira (20), a CEO do Festuris, Marta Rossi, e o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, estiveram em Brasília para apresentação dos eventos a serem realizados em 2021. Entre os compromissos na capital federal estavam reuniões com o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e o Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

De acordo com a empresária, as visitas foram estratégicas. “É tempo de começar a construir e fortalecer laços de amizade, parcerias e avançar com projetos que buscam contribuir com a nossa recuperação econômica. A parceria público-privada é um importante elo para a retomada do mercado de turismo e eventos”, destacou Marta Rossi.

