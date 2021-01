Gramado – 48 pacientes recebem alta após contaminação por coronavírus nesta quinta-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura, através do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, divulgou nesta quarta-feira (21) novo boletim epidemiológico. Os dados apontam que 48 infectados do novo coronavírus (Covid-19) tiveram alta dos isolamentos. O COE registrou ainda, 38 novos casos da doença e 103 pessoas aguardam os resultados dos exames realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nove pacientes seguem internados no Hospital Arcanjo São Miguel.

De acordo com o COE, dos 18.785 exames realizados em Gramado, 4.248 testaram positivo para doença, enquanto isso, 4.120 são considerados recuperados do Covid-19 e 82 estão em tratamento. Gramado registrou na manhã de hoje o 46º óbito. Oito pacientes estão internados na UTI-Covid com coronavírus e um na enfermaria especializada. Outros seis gramadenses estão na enfermaria com suspeitas da doença.

O número de pacientes não residentes nesta quinta-feira reduziu, seguem internados na UTI apenas três pessoas e duas na enfermaria, sendo uma com diagnóstico positivo para a doença.