Brigada Militar prende traficante e apreende grande quantidade de drogas e máquinas caça-níqueis

Uma grande ação da Brigada Militar em Gramado, na noite de quinta-feira (21), resultou na prisão de um traficante, com quem foi encontrado 635 gramas de maconha, 137 gramas de cocaína, 8 gramas de crack, um pé de maconha, duas balanças de precisão. Ainda cinco máquinas caça-níqueis e de apostas do jogo do bicho apreendidas em um bares do município.

A operação coordenada pelo Capitão Lemartine Venzo, comandante da BM Gramado, realizou barreiras e abordagens em bares em diversos bairros. Ao todo 226 pessoas abordadas, 66 automóveis e 14 motocicletas fiscalizados, sendo confeccionado sete autos de infrações de trânsito e destes, três recolhimentos.

APREENSÕES

Em abordagem em um bar na Várzea Grande, na Avenida 1° de Maio, local conhecido pela prática de jogos de azar, após averiguação os Policiais Militares encontraram duas máquinas de cartão embaixo do balcão de atendimento, utilizadas para o jogo do bicho, juntamente com diversos papéis de comprovantes impressos e valores em dinheiro.

Ainda, em averiguação, foi visualizado por uma fresta na parede uma sala com câmeras de segurança e um televisor, fechada por uma porta magnética, com abertura por intermédio de controle remoto, o qual o proprietário não quis entregar, sendo então necessário arrombar a porta. No local estavam cinco máquinas caça-níqueis. Foi confeccionado termo circunstanciado para os três responsáveis pelo estabelecimento, sendo que dois deles possuem antecedentes pela contravenção, e um destes ainda por posses de entorpecentes.

Em outro estabelecimento, no Bairro Piratini, na Rua Prefeito Nelson Dinibier, as guarnições encontraram atrás do balcão 36 apostas de jogo do bicho, a máquina, bem como extratos de movimentação. O proprietário também já possuía antecedentes por jogos de azar e porte ilegal de arma de fogo.

No Bairro Moura foi abordado na Rua das Carmelias, um homem de 22 anos, antecedentes por roubo a pedestre e tráfico de drogas, sendo localizado no seu bolso um cigarro de maconha. Foi confeccionado termo circunstanciado.

PRISÃO DE TRAFICANTE NA VÁRZEA GRANDE

Por volta das 22 horas, as guarnições deslocaram na Rua Almerindo Tomasi, Serra Grande, local que já vinha recebendo denúncias de comercialização de drogas. Ao perceber a presença da viatura ele tentou se evadir do local largando uma mochila contendo entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro. Ele correu e tentou se esconder em uma casa onde foi detido e abordado.

Ainda em um mato próximo, os Policiais Militares encontraram o local onde era guardado mais entorpecentes, ali estava outra balança de precisão e objetos para preparar e embalar a droga para venda, além de um pé de maconha plantado em um vaso.

O criminoso de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Canela.

Capitão Venzo destacou a ação realizada pela Corporação: “As operações e as abordagens são para garantir que as pessoas de bem tenham segurança e frequentem todos os lugares com tranquilidade. O tráfico de drogas é uma preocupação constante da Brigada Militar e combatê-lo é uma prioridade. Destacar o comprometimento dos Policiais Militares envolvidos na ação de ontem, bem como nos trabalhos diários”.

