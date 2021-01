Gramado poder ter GNV até o final do ano

Continua depois da publicidade

gundo o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Companhia de Gás RS (Sulgás) manteve o ritmo de investimentos em 2020, apesar da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Em 2021, a empresa projeta ultrapassar os 1.350 quilômetros em redes canalizadas, com obras em 11 cidades, entre as quais, Gramado.

“Gramado e Canela são cidades muito importantes para o turismo gaúcho. Poder levar um combustível sustentável em substituição a outros fósseis vai ser uma marca importante para essa região. Estamos com o gasoduto no meio do caminho, entre Três Coroas e Gramado. Até o fim deste ano, Gramado terá o seu primeiro ramal de distribuição”, afirma o diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón.

O mercado veicular também apresenta boas perspectivas. A meta da empresa é ultrapassar os 100 postos de GNV.