Hospital São Miguel recebe cinco novos respiradores

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira (20), o Hospital Arcanjo São Miguel recebeu cinco novos respiradores nasais de alto fluxo para atender pacientes que estão internados com dificuldades respiratórias em virtude de complicações provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19) e mesmo com problemas relacionados a outras doenças. Os equipamentos foram adquiridos em parceria entre a Prefeitura de Gramado e a Câmara de Vereadores. Ao todo, foram investidos na aquisição R$ 227 mil.

O vice-prefeito Luia Barbacovi destacou a importância da união dos poderes na preservação de vidas e o aparelhamento do hospital. “Venho trazer uma palavra de gratidão da Administração a todos os profissionais da saúde que atuam diariamente no objetivo de salvar vidas. Esse ato de entrega dos respiradores tem uma grande simbologia, além de aparelhar nosso hospital estamos demonstrando que com a união de todos é possível ofertarmos uma melhor qualidade tanto no tratamento quanto na recuperação de nossa população acamada”, destaca Luia.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Luia reforça a necessidade de todos manter as regras de distanciamento social, além dos hábitos de higiene e o uso frequente do álcool em gel. “Estamos vivendo um momento interessante com o início da vacinação, porém é preciso lembrar que não é o fim da pandemia, os cuidados com a população serão mantidos. Nossos olhares estão voltados para a vacina e estamos esquecendo o principal, a proteção. Vamos juntos vencer o vírus”, disse o vice-prefeito.

O secretário da Saúde, Jeferson Moschen espera receber notícias positivas nos próximos meses. “Nosso hospital é referência na região e tão logo tenhamos doses suficientes para vacinar nossa população contra o coronavírus o retrato será diferente. A união da Secretaria da Saúde, Hospital Arcanjo São Miguel, Prefeitura, Câmara de Vereadores e a sociedade organizada vai proporcionar muitas outras melhorias e investimentos em nossa Casa de Saúde. Esse é o desejo de todos, união para enfrentarmos com força e determinação não somente a pandemia, mas todos os outros problemas que surgirem”.

De acordo com o diretor do Hospital Arcanjo São Miguel, Márcio Slaviero a instituição é uma das únicas do interior do Estado com maior número de equipamentos. “São importantes aparelhos para ventilação do paciente, de forma não invasiva, assim evitamos a entubação do paciente e o uso de ventilador mecânico. O São Miguel possui 10 equipamentos, provavelmente, o hospital do interior com maior número deste aparelho. Quero agradecer em nome de todo o Corpo Clínico e funcionários. É o exemplo de união em prol da comunidade”, comemora Slaviero.

Participaram da entrega, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Ubiratã Alves de Oliveira e o presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Koehler.

Foto: Divulgação