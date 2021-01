Nova Petrópolis terá empreendimento turístico com avião da VARIG

Continua depois da publicidade

Investidores confirmaram ao prefeito Jorge Darlei Wolf a parceria que trará o Boeing 727 a Nova Petrópolis

A Associação VARIGVIVE e o Grupo H2 confirmaram nesta quinta-feira, 21 de janeiro, a escolha de Nova Petrópolis para receber o empreendimento turístico que contará com um avião da extinta companhia aérea VARIG. O modelo Boeing 727 encontra-se em Porto Alegre, onde está sendo preparado para operação especial de transporte até Nova Petrópolis.

O Boeing 727 será o atrativo principal do empreendimento que funcionará no formato de um memorial dedicado à viação Aérea Rio-grandense. A área escolhida para a instalação fica próxima à ERS-235, entre o bairro Vale Verde e a localidade de Linha Imperial. O terreno já se encontra em fase inicial de obras.

Na quinta-feira, dia 21, o prefeito Jorge Darlei Wolf, o vice-prefeito Martim Wissmann e o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, receberam os empreendedores envolvidos no projeto para a assinatura do Memorando de Entendimentos. Participou do ato Rubem Oscar Bürgel, que, além de presidente da VARIGVIVE, é ex-tripulante engenheiro de voo da companhia aérea. Também esteve presente a arquiteta/urbanista e vice-presidente da Associação, Caroline Machado. Filha de um piloto e de uma comissária de bordo, ela é a responsável técnica do empreendimento em Nova Petrópolis. O ato de assinatura também contou com a presença do diretor financeiro da VARIGVIVE, Luciano Fortes e o sócio-proprietário do Grupo H2 Uilham Hillebrand de Matos.

Para o prefeito Jorge Darlei Wolf, a avanço do projeto é motivo de grande alegria para Nova Petrópolis, representando um acréscimo precioso ao setor turístico local. “Nosso Município sente-se profundamente honrado com esta escolha, pois além de um investimento muito bem-vindo, estamos recebendo um lindo capítulo da história da aviação nacional. Nós não mediremos esforços para que este projeto caminhe da melhor forma possível, para que, muito em breve, possamos estar festejando a abertura de mais este atrativo turístico”, afirmou o prefeito.

O secretário de Turismo, Rodrigo Santos, salienta que esta é uma ação que visa a Nova Petrópolis do futuro. “Abrindo parcerias, buscando novos empreendimentos, teremos o turismo como uma das principais fontes de renda e desenvolvimento econômico e social em nosso Município”, destacou.

Enquanto tripulante da VARIG, Rubem Oscar Bürgel voou o avião que será exposto em Nova Petrópolis por milhares de horas. “Arrematamos ele em leilão no dia 23 de outubro, que é justamente o Dia do Aviador. Estávamos prospectando localidades para receber este memorial e, através do apoio dos empresários e dos governantes de Nova Petrópolis, conseguimos nosso intento nesta semana. Será um memorial à altura da história da empresa gaúcha Viação Aérea Riograndense (Varig), que levou o nome do Rio Grande do Sul a todas as partes do mundo”, comenta o presidente da VARIGVIVE.

BOEING 727

A aeronave que fazia parte da frota da VARIG tem comprimento total de 45,76 metros, altura de 10,36 metros e envergadura de 33 metros. Alguns componentes, como as asas e o trem de pouso estão sendo retirados para a operação de transporte. Mesmo assim, a previsão é de que o tamanho da estrutura principal exigirá uma mobilização especial nas estradas. A viagem deve acontecer dentro de 30 dias, mas ainda sem exatidão de data.