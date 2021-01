Vacinação contra o coronavírus segue em Gramado

Continua depois da publicidade

Seguindo o plano nacional de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) definido pelo Ministério da Saúde, Gramado segue imunizando os grupos prioritários com a aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A moradora do Santa Ana Residencial Geriátrico, Rosa Witmann Jung, de 94 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Gramado. A idosa foi diagnosticada com a doença em setembro e sobreviveu sem precisar internação hospitalar.

Na manhã desta sexta-feira (22), foram aplicados as vacinas em profissionais da área de saúde que atuam no Hospital Arcanjo São Miguel. “Uma luz no fim do túnel. Tem profissionais que estão há meses sem contato direto com suas famílias, principalmente com os familiares idosos, por estarem diretamente na linha de frente do combate ao vírus”, destacou Jeferson Moschen, secretário da Saúde. Em apenas uma hora, 70 doses haviam sido aplicadas. Ainda na quarta-feira (20), quando teve início a vacinação em Gramado, 117 trabalhadores da Casa de Saúde haviam sido imunizados. A expectativa é que as doses iniciais sejam aplicadas na sua totalidade ainda no dia de hoje.

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal, as 530 doses iniciais recebidas pela Secretaria Municipal da Saúde, através da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, serão aplicadas em trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, funcionários que possuem contato direto com os idosos e população indígena.

Segundo o secretário da Saúde, Jeferson Moschen as doses estão sendo aplicadas conforme determinação do Governo Federal, através do Ministério da Saúde. “Estamos seguindo rigorosamente as medidas técnicas repassadas pelo Ministério da Saúde com relação aos grupos prioritários. Gramado realizou a imunização das primeiras 530 pessoas o que reacende a nossas esperanças que nos próximos dias novas doses da vacina devem chegar e os demais grupos prioritários serem imunizados”, revela o secretário.

Foto: Divulgação