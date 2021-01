Guerra do tráfico: homem morto a tiros no Santa Marta

Os acontecimentos violentos com relação ao tráfico de drogas seguem em Canela.

Após duas tentativas de homicídio (na sexta, 22, e na tarde de hoje, 23), a cidade registrou seu segundo homicídio do ano.

Um homem foi morto a tiros na Rua Alfredo Fritz, bairro Santa Marta.

O fato aconteceu por volta das 21h30min deste sábado.

A Brigada Militar está no local e a Polícia Civil já iniciou as investigações. As forças de segurança não souberam precisar se esta morte tem relação com as demais ocorrências do final de semana.

A identificação da vítima ainda não foi confirmada.

Este é o segundo homicídio do ano na cidade, sendo um duplo, portanto, são três mortes, todas por disparo de arma de fogo.