Canela recebe nova remessa com mais 240 doses da vacina

A cidade de Canela recebeu no início da tarde desta segunda-feira (25) a 2ª remessa de doses da vacina contra o coronavírus encaminhada pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS).

Desta vez foram destinadas ao município 240 doses do imunizante e conforme o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Canela, as vacinas serão aplicadas nos profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia, uma vez que os demais integrantes do grupo prioritário, como indígenas e idosos em casas asilares já receberam a vacina na primeira remessa.

Nesta segunda-feira (25) uma equipe da Secretaria de Saúde de Canela está trabalhando a organização do fluxo para aplicação destas 240 doses e realizando o levantamento de quantos profissionais da saúde que estão diretamente na linha de frente ainda não receberam o imunizante. A aplicação deste 2º lote de vacinas deve iniciar na quarta-feira (27).

“Estamos preparando a logística para a vacinação e seguimos cobrando do Governo do Estado uma maior quantidade de doses para o nosso município”, afirma a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle.

As 240 doses que chegaram hoje ao município se somam as 390 doses encaminhadas na semana passada. Com isso Canela contabiliza 630 doses recebidas do imunizante.

Vacina de Oxford

A vacina desta segunda remessa é a da Oxford/AstraZeneca, que tem no Brasil acordo com a Fiocruz, tem a segunda dose prevista para 12 semanas após a primeira. Pelo prazo maior entre as doses, terá todo a quantidade recebida já distribuída para uso. Até chegar o momento da segunda dose dos vacinados, um novo lote já deve estar disponível pelo Ministério da Saúde.

Já a CoronaVac, produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, deve ter a segunda dose quatro semanas após a primeira, por isso teve apenas metade do lote (170,8 mil doses) distribuído aos municípios na última semana. A outra metade fica reservada com a SES para envio nas próximas semanas.

Mais doses até a sexta-feira

Além disso, uma nova remessa com 53,4 mil doses da vacina CoronaVac chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (25/1). O avião contendo cinco caixas com os imunizantes pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 11h. Ainda não foi definida a quantidade de doses que serão destinadas a cada Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), e a distribuição deste lote deve acontecer nos próximos dias.

A 5ª Coordenadoria de Saúde, a qual pertence a cidade de Canela, acredita que até a próxima sexta (29), o terceiro lote já estará nos municípios.



Foto: Taís Berti/Divulgação