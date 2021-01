Estação Campos de Canella realiza Festival de Gastronomia

Continua depois da publicidade

Os três primeiros finais de semana de fevereiro serão dedicados à boa comida em Canela. A Estação Campos de Canella promove o 1º Festival de Gastronomia nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de fevereiro.

Quinze operações gastronômicas que integram o complexo participam da programação oferecendo pratos, sobremesas e drinks para diferentes paladares por R$ 39,90 e R$ 15,00. Os visitantes poderão usufruir das opções em qualquer hora do dia, nos dias de programação do festival (confira a lista completa dos restaurantes e pratos abaixo).

Para acompanhar a boa gastronomia, atrações artísticas estão previstas dependendo da bandeira vigente do Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul nos dias de programação. Por isso, a agenda confirmada será divulgada nos dias que antecedem o festival pelo site e redes sociais da Estação, caso seja possível realizar as atividades culturais e musicais.

Prestes a completar dois anos, a Estação Campos de Canella é referência na Serra Gaúcha como complexo de gastronomia, entretenimento, compras, cultura e lazer. São 25 operações com opções tanto para o almoço como para um lanche no meio da tarde, happy hour descontraído ou jantar. Além disso, conta com um parque temático e espaço para feira, como o Domingo na Estação, atração que reúne artistas visuais, artesanato e muitos outros produtos da economia criativa da região.

Oficinas

Oficinas também compõem o 1º Festival de Gastronomia da Estação Campos de Canella. As atividades acontecem em parceria com a UCS – Campus Universitário da Região das Hortênsias, e serão ministradas pelos professores dos cursos de Gastronomia e Nutrição. Massas longas, brownies, receitas com cogumelo e aulas com o foco no aproveitamento integral dos alimentos, como o mini bolo de casca de banana, são alguns exemplos. Além disso, também haverá oficinas sobre como entender e interpretar os rótulos dos alimentos, sobre higiene e segurança alimentar, entre muitas outras abordagens. As aulas acontecem na Cervejaria La Meuse, no 3º andar, todos os dias do evento, em três horários distintos: 15h, 17h e 20h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 79 98826-2792 ou antes da atividade, conforme a disponibilidade de vagas, limitada a 15 pessoas por oficina. “Estamos muito felizes com a parceria da UCS e Estação Campos de Canella para o 1º Festival de Gastronomia. É uma grande oportunidade promover oficinas em um complexo de bares e restaurantes que tem feito um trabalho tão bonito. Vamos levar para a prática todo o conhecimento desenvolvido na universidade e tenho certeza de que será um sucesso”, comenta a professora Katia Viana de Souza, coordenadora dos cursos de Gastronomia, Gestão de Marketing e Gestão de Recursos Humanos na Universidade Caxias do Sul – Campus Universitário da Região das Hortênsias.

Restaurantes e cardápio do 1º Festival de Gastronomia da Estação Campos de Canella

Bistrô 32

R$ 39,90

Corden Bleu

Corden Bleu acompanhado de risoto três cogumelos

Casa da Velha Bruxa

R$ 39,90

Crepe de Chocolate

Crepe de chocolate ao leite com morango e sorvete

Férreo Restaurante

R$ 39,90

Verano

Tilápia com purê de batata doce roxa e vinagrete de banana e manga

Fra Noi Pizzaria

R$ 39,90

Pizza Elba

Creme de alho poró, cebola roxa, linguiça de cordeiro, tomate cereja, molho de tomate pelado italiano e mussarela

La Estación

R$ 39,90

Portenho

Bife ancho grelhado servido com queijo provolone, batatas rústicas, farofa e chimichurri

La Gare

R$ 39,90

Fondue à la carte

Fondue de queijo ou chocolate com oito acompanhamentos

La Meuse

R$ 39,90

Hamburguer Big Guz

Pão artesanal 200g com blend de carnes selecionadas, queijo, bacon artesanal ,cebola roxa ,tomate, maionese lupulada acompanhado de batatas rústicas

O Maquinista

R$ 39,90

Escalopes do Maquinista

Escalopes de filé mignon ao molho madeira e cogumelo Paris, arroz branco, batata frita e salada

Pappardelle

R$ 39,90

Fusili de Verão

Fusili ao molho fresco de camarão, tomate italiano, alho poró, azeite de oliva, tomate cereja, mix verde e limão

DNA Nativo

R$ 15,00

Açaí do DNA

Taça de 350ml com açaí, morango, leite em pó e leite condensado

Don Lancero

R$ 15,00

Chimarrão de Aluguel

Cuia de chimarrão, erva-mate e bomba

É de Chocolate

R$ 15,00

Banoffe Brownie

Brownie Bomb com doce de leite, creme de nata, bananas maduras, merengue suíço e canela.

Gelateria Veneta

R$ 15,00

Espaguete da Veneta

Sorvete de creme de baunilha, calda de morango e coco ralado

Jolimont VinoBier

R$ 15,00

Drink Mimosa

Uma taça de espumante brut com suco de laranja e cereja

Royal Trudel

R$ 15,00

Trudel Negresco Invertido

Trudel chocolate branco com adicional de Negresco

Oficinas – Programação

06/02 – Gastronomia

15h – Massas longas

17h – Brownie

20h – Cozinhando com cogumelos

07/02 Nutrição

15h – Conhecendo os rótulos dos alimentos

20h – Grau de processamento de alimentos

13/02 – Nutrição

15h – Conhecendo os rótulos dos alimentos

20h – Grau de processamento de alimentos

14/02 Gastronomia

15h – Tópicos higiene e segurança alimentar

17h – Aproveitamento total dos alimentos: mini bolos de casca de banana

20h – Estrogonofe de Melancia

21/02 Gastronomia

15h – Pizza de frigideira

17h – Saladas Refrescantes

20h – Sobremesas com frutas

20/02 Nutrição

15h – Conhecendo os rótulos dos alimentos

20h – Grau de processamento de alimentos