Gramado – Traficante é detido na rua Getúlio Vargas

Na madrugada de sábado (23), por volta das 02 horas, a guarnição da Brigada Militar de Gramado em patrulhamento na Rua Getúlio Vargas, área central, abordou o veículo GM/Celta onde o condutor relatou trabalhar como motorista de aplicativo.

Em revista pessoal foi encontrado no bolso do homem de 18 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes, um cigarro de maconha parcialmente consumido. Ele alegou ter comprado a droga de um rapaz, descrevendo suas características.

Os Policiais Militares realizaram buscas e abordaram o traficante, aproximadamente 100 metros da primeira abordagem. Na mochila dele foi encontrado 20 gramas de maconha fracionada, além de uma quantia em dinheiro.

O homem de 19 anos admitiu estar comercializando a droga no local, sendo preso em flagrante por tráfico de drogas.

OUTRAS PRISÕES POR POSSES

Na tarde de sábado (23), por volta das 14h30min, a guarnição da Força Tática deslocou na Estrada Caracol, no Mato Queimado, para averiguação sobre indivíduos no interior de um matagal em atitude suspeita.

Durante as buscas foi visualizado e abordado um menor de 13 anos saindo do mato. Com ele localizado dois cigarros de maconha. O pai do menor de 42 anos ainda tentou interferir na ocorrência, investindo contra a guarnição. O menor foi apreendido por posses de entorpecentes e o pai dele por desobediência e resistência.

Na madrugada de domingo (24), por volta das 01h30min, na Rua São Marcos, Bairro Carniel, a guarnição da Força Tática, visualizou um homem de 22 anos em atitude suspeita que ao perceber a viatura correu e tentou se esconder. Ele foi abordado e em revista encontrado na sua mochila 11 gramas de cocaína e dinheiro. O autor que possui antecedente por tráfico foi preso e conduzido a delegacia para registro.

Foto: Reprodução/1º BPAT