Fantastic House Gramado começa o ano implementando novidades, emoção e interatividade

Passados pouco mais de um mês de sua inauguração e cumprindo sua proposta de ser uma casa viva em constante mudança, a equipe artística da Fantastic House Gramado já está preparando ainda mais novidades, emoção e interatividade para os seus visitantes. Para isso, as portas da gigante fantástica estarão fechadas ao público, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, voltando a receber os “peregrinos” como carinhosamente chamam seus visitantes, na quinta-feira, dia 28, a partir das 15 horas.

A equipe artística promete ainda mais surpresas e emoção na jornada pela descoberta das memórias de Allegro e dos grandes segredos do fantástico viver. “Foi um mês de muita análise técnica e artística, para que entendêssemos de forma ainda mais precisa como atingir o coração dos nossos visitantes com a proposta de emoção e ressignificação do olhar sobre a vida que é a grande bandeira da Fantastic House”, comenta o diretor artístico do empreendimento, Abramo Machado. A proposta sempre foi manter a casa e a história em constante movimento. “A idéia é que em uma nova visita os peregrinos possam se deparar com um novo momento de emoção que toque seus corações de forma diferente “, conclui o diretor.

A Fantastic House fica na Avenida das Hortênsias, 4931, entre Gramado e Canela, e após este intervalo para novidades a atração temática estará aberta de segunda a quinta-feira das 9 às 21 horas. Nas sextas-feiras, sábados e feriados a atração fica aberta das 9 às 22 horas e aos domingos das 9 às 19 horas.

Foto – divulgação/Fantastic House