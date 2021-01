Canela – Imunização dos profissionais da saúde segue nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, realiza nesta quarta-feira (27) mais uma etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A imunização é voltada exclusivamente aos profissionais da saúde e acontecerá das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, em uma estrutura anexa a Unidade Central de Saúde que fica localizada na quadra abaixo do Hospital de Caridade de Canela (Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro).

Para receber a dose da vacina os profissionais da saúde precisam obrigatoriamente apresentar a ‘Carteira Profissional do Conselho de Classe’. Conforme a enfermeira Magali Dell Vale Cavinatto, da Vigilância em Saúde de Canela, das 240 doses da vacina AstraZeneca\Oxford recebidas pelo município nesta 2ª remessa, 40 serão destinadas para a imunização dos profissionais do HCC que ainda não foram vacinados.

As 200 doses restantes serão disponibilizadas aos profissionais da saúde que atuam em variados segmentos (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros). “Do quadro de servidores do HCC, das Unidades Básicas de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, que estão diretamente na linha de frente nesta pandemia, praticamente a totalidade já recebeu a primeira dose da vacina. A exceção são aqueles profissionais que testaram positivo e que serão imunizados assim que retornarem as atividades”, explica Magali.



PRESCRIÇÃO MÉDICA

O Departamento de Vigilância Epidemiológica alerta que os profissionais da saúde transplantados, imunodeprimidos ou que sejam pacientes oncológicos, além de gestantes, puérperas e lactantes, necessitam apresentar prescrição médica indicando o uso da vacina.



BOLETIM VACINAL

Os Departamentos de Vigilância Epidemiológica e Comunicação Social da Prefeitura de Canela estão formatando um Boletim Vacinal, seguindo os moldes do Boletim Epidemiológico, para divulgar o quadro de vacinação para população e imprensa. O informativo deve conter dados como número de vacinas recebidas pelo município, número de doses aplicadas por público alvo, entre outras informações de interesse público. “Assim como estamos fazendo desde o início da pandemia, vamos continuar trabalhando com a máxima eficiência e transparência possível”, afirma a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle. O Boletim Vacinal será publicizado nos próximos dias e estará disponível nas redes sociais da Prefeitura de Canela, no site www.canela.rs.gov.br\coronavirus e na imprensa local.



DADOS DA VACINAÇÃO

Até o momento Canela recebeu 630 doses da vacina: 390 da CoronaVac\Butantan e 240 da AstraZeneca\Oxford. Foram aplicadas 387 doses: 246 em profissionais da saúde, 138 em idosos que residem em lares de 3ª idade e trabalhadores destas instituições e três indígenas.

Foto: Divulgação