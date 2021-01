Gramadotur e Prefeitura definem novo calendário de eventos para Gramado

Continua depois da publicidade

Após amplo diálogo entre o Conselho de Administração da Gramadotur, Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Turismo, além das famílias de produtores rurais que participam anualmente da Festa da Colônia, a autarquia definiu o novo calendário de eventos para o ano. A reunião ocorreu durante a última semana no Expogramado e contou com grande número de interessados em participar dos eventos.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Na abertura da reunião, o prefeito Nestor Tissot apresentou a situação econômica da Gramadotur e da Prefeitura. “Gostaríamos de manter toda a programação dos eventos de Gramado, mas infelizmente o cenário financeiro é desolador. A Gramadotur já pegou recursos do Fundo Verde e não resta dinheiro para executar nenhum grande evento. Não quero aqui me eximir dos compromissos da Prefeitura, mas a situação não é fácil”, desabafou o prefeito.

Para que a Gramadotur realize a Festa da Colônia são necessários investimentos na estrutura do espaço que abriga as festividades. “Existem várias melhorias que precisam ser executadas para garantir que tenhamos uma Festa a altura de Gramado. O atual espaço está necessitando de reformas urgentes. As estruturas de madeira estão completamente deterioradas e é preciso a substituição imediata. Infelizmente não temos dinheiro para bancar os consertos”, afirma o prefeito.

A maior surpresa aprovada por todos foi a mudança da data de realização da 30ª edição Festa da Colônia de Gramado, que agora passou para o início no dia 23 de setembro a 12 de outubro. O calendário ainda pode sofrer modificações de acordo com a situação e o monitoramento constante da pandemia do coronavírus. A Gramadotur aponta ainda que se mantém firme no combate à pandemia e que apenas realizará eventos com total segurança e responsabilidade.

Confira as novas datas oficiais:

Páscoa em Gramado – 12/03 a 04/04

Gramado In Concert – 03/07 a 10/07

Festival de Cinema de Gramado – 13/08 a 21/08

Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado – 02/09 a 12/09

Festival da Colônia – 23/09 a 12/10

Natal Luz de Gramado – 28/10 a 09/01

Foto: Divulgação