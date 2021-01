Habitasul confirma a venda do Hotel Laje de Pedra

Continua depois da publicidade

Hotel que é símbolo do turismo de Canela deve receber investimento de R$ 500 milhões

R$ 52 milhões, este foi o valor de venda do Hotel Laje de Pedra, que deixa de pertencer ao Grupo Habitasul e passa para as mãos da LDP Canela S.A., sociedade criada exclusivamente para o empreendimento.

A venda e revitalização do Laje de Pedra já havia sido anunciada com exclusividade pelo jornalista Francisco Rocha, em 6 de janeiro, após o colunista da Folha de Canela ter acesso ao pedido de estudo de viabilidade do projeto de reforma do hotel.

Nesta semana, a Habitação confirmou a negociação e jornais da capital gaúcha deram novos detalhes do projeto, como o valor de R$ 500 milhões de investimento e a criação direta de 500 vagas de trabalho.

A ideia da reforma é potencializar algo que o Laje tinha e perdeu, a utilização da relação da cidade de Canela com a arte. Uma das principais novidades será o teatro no interior do complexo, que também funcionará como cinema, onde os hóspedes poderão conferir diversas atrações da cultura regional. A capacidade do espaço será de 350 pessoas.

O novo Laje da Pedra, após terminada a revitalização e ampliação, deverá contar ainda com 366 apartamentos, com áreas entre 46 a 180 m². 204 suites darão lugar aos 250 apartamentos atuais, os outros 132 apartamentos deverão ser objeto da expansão.

O empreendimento também terá quatro restaurantes, cinco bares, espaço Kids Club, SPA & Fitness Center, Sport Bar com várias atividades no Game Center. O local contará ainda com uma praça coberta que funcionará como um hub principal das áreas de entretenimento do complexo, além de um exclusivo Rooftop Bar com vista para o Vale do Quilombo.

O complexo também terá um centro de convenções de aproximadamente 2.500 m², com grande foco em atividades sociais e culturais.

Uma piscina com borda infinita aproveitando a vista para o Vale do Quilombo também é um dos destaques do projeto.

Em relação a operação do novo complexo, o novo Laje de Pedra será operado por uma empresa hoteleira de 6 estrelas que ainda não está na América Latina e que “será apresentada em breve ao mercado”, divulgou o Grupo Habitasul, que participará, como sócias minoritárias, do resultado do futuro empreendimento a ser implementado pelo LPD Canela.

O projeto de revitalização segue em estudo no Conselho Municipal do Plano Diretor de Canela.



Fotos: Reprodução/Grupo Habitasul



O projeto de revitalização segue em estudo no

Conselho Municipal do Plano Diretor de Canela

Os novos donos

Segundo divulgado pelo Jornal do Comércio, a LDP Canela S.A. tem como sócios fundadores dois veteranos de investimentos das indústrias imobiliária e hoteleira, respectivamente, José Paim de Andrade Jr. e José Ernesto Marino Neto, que possuem larga atuação tanto na região como em todo o Brasil. Paim foi fundador da Rossi Residencial, da MaxCap e da Habitat CP, entre outros investimentos imobiliários nos últimos 40 anos em quase todo o país. Marino Neto é fundador da BSH International e, nos últimos 30 anos, participou da estruturação, planejamento, implantação e gestão de investimos de hotéis em 22 Estados brasileiros.