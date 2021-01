Últimos dias para curtir a programação de Natal do Mundo a Vapor

Continua depois da publicidade

O primeiro mês de 2021 está chegando ao fim e a impressão é de que o Natal aconteceu há muito tempo. A boa notícia para quem ainda quer curtir todas as boas energias do espírito natalino é que a programação especial do Mundo a Vapor, em Canela, segue até o final de semana.

Até domingo (31), o Papai Noel chega de trem na estação do Parque Temático às 13h e passeia por lá conversando com a criançada até as 14h. A decoração encantada e a árvore iluminada de mais de 4 metros completam a magia, e o tenor Matheus Leal dá o tom da festa com a interpretação de músicas natalinas.

O Mundo a Vapor também é parada obrigatória para a Trupe de Natal, atração do Natal Luz de Gramado que diariamente, às 15h, visita o parque conduzida pela charmosa Kombi da Trupe, tematizada pelo parque. O grupo que também interpreta músicas natalinas faz a última apresentação no sábado, dia 30.

Se programe para curtir:

9h15 – Acendimento da árvore de natal

11h – Recital a todo vapor, com o tenor Matheus Leal

13h – Chegada do Papai Noel (permanece no parque até as 14h)

15h – Trupe de Natal (até sábado, 30).

16h50 – Volta ao mundo, o apagar das luzes, com o tenor Matheus Leal

E durante o dia presença do Peppe, o guardião do espírito inventivo e apaixonado e contador de histórias, e do Sir Tic Tac, que canta e encanta com sua voz.