Vereadores recebem Secretários de Governo e de Educação na Câmara

Na manhã desta quarta (27), os vereadores Alfredo Schaffer, Carla Reis, Emília Fulcher, Jerônimo Terra Rolim, Roberto Grulke e José Vellinho Pinto receberam o Secretário de Governo, Marcelo Savi, e a Secretária de Educação, Janete da Silva Santos, onde trataram sobre diversos temas relacionados a volta às aulas de maneira presencial no município, que se dará a partir do mês de fevereiro.

Durante o encontro, a Secretária Janete, apresentou as datas de início das aulas presenciais, que ocorrerão no dia 8 de fevereiro para as Escolas Infantis e Berçários, no dia 22 de fevereiro para o Ensino Fundamental inicia dia 22/02 e no dia 1º de Março para os iniciais.

Os protocolos da secretaria, que vão de acordo com o Decreto do Governo Estadual, permitirão que 50% dos alunos participem das atividades por sala de aula, com distanciamento mínimo, materiais individuais e proibição de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico, enquanto os outros 50% recebem em casa as atividades. Na semana seguinte, os dois grupos seguem de maneira inversa, fazendo assim com que todos voltem às atividades presenciais de educação.

O uso de máscara é obrigatório para alunos, professores e servidores dentro das escolas e, inclusive, para pais que forem deixar ou buscar seus filhos. Atualmente, os pais ainda têm a opção de mandar ou não os filhos para a escola, mas sem correr o risco de perder a vaga da criança ou adolescente junto a Secretaria de Educação.

Após esta explanação, os vereadores indagaram os secretários sobre diversas dúvidas e também, com ideias, para melhorar a logística de ensino, além claro, de prezar cada vez mais pela saúde das crianças e adolescentes que terão suas atividades educacionais restabelecidas.

Contratação de professores

Aproveitando o encontro com os vereadores, Marcelo Savi apresentou um projeto para a contratação de 28 professores para atender a demanda de toda educação municipal, principalmente nesta volta às aulas em meio a uma pandemia. O projeto seguirá para a Câmara e será apreciado pelos vereadores nas próximas semanas.

Fotos: Eduardo Saueressig