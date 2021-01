Vestibular Complementar com vagas para cursos na UCS Hortênsias

Continua depois da publicidade

A Universidade de Caxias do Sul mantém abertas até o próximo dia 10 de fevereiro as inscrições para o Vestibular Complementar, no site ucs.br . A prova será realizada no dia 14 do próximo mês e, pelo Processo Seletivo, o candidato opta por três formas de ingresso: aproveitamento da nota da Redação de vestibulares anteriores da UCS, pela nota da Redação do Enem ou ainda pela realização de uma prova redacional.

No campus da UCS Hortênsias, em Canela, o concurso disponibiliza vagas para todos os cursos: os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Nutrição, além dos superiores de curta duração – Gestão em Marketing, Gestão em Recursos Humanos, Gastronomia e Hotelaria. Estudar na UCS proporciona uma série de vantagens – a começar financeiras, visto a possibilidade de se conseguir descontos e abatimentos em relação a uma segunda graduação, nas transferências e na matrícula em cursos superiores de curta duração, entre outras.

A Universidade integra o ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe, segundo a revista britânica Times Higher Education (THE), especializada em educação. É uma colocação que resguarda ampla estrutura e qualificação para os profissionais que serão preparados para o mercado de trabalho.

A UCS também incentiva o empreendedorismo e a inovação, de modo a estimular acadêmicos a conseguir bolsas de iniciação científica e tecnológica mundo afora. Pelo Programa Mobilidade Internacional, há oportunidades de intercâmbio científico e cultural em cerca de 30 países, graças às universidades com as quais a UCS firma parcerias.