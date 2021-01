Estação Campos de Canella – Dois anos do complexo de gastronomia, cultura e entretenimento na antiga Estação Férrea consolidado

Continua depois da publicidade

Cúpula que vai ligar os dois ambientes existentes e tornar o espaço 100% coberto fica pronta até abril.

Consolidada como centro de convivência de Canela e da Serra Gaúcha, a Estação Campos de Canella completa dois anos desde sua inauguração, dia 30 de janeiro, com muitos motivos para comemorar. O complexo reúne 27 operações que oferecem um mix de gastronomia, entretenimento, comércio e serviços. “Podemos considerar a Estação como um desafio de sucesso. A comunidade canelense abraçou o projeto que hoje já é uma referência como ponto turístico e de gastronomia da região, reconhecido pelo movimento e atrativos”, comenta o diretor de marketing da Novalternativa, Luís Fernando Bassani.

Com dois anos em funcionamento, um deles em meio ao cenário pandêmico, o empreendimento contabiliza cerca de 150 empregos diretos e mais de 500, considerando fornecedores e outras atividades correlatas. O diretor geral da Novalternativa, Fernando Bassani, incorporadora responsável pelo empreendimento, avalia os dados como muito positivos. ” Estamos movimentando a economia da cidade não só por meio dos empregos, mas por toda a cadeia que diariamente passa por aqui e contribui com seus produtos e serviços”.



Fernando também conta como a ideia do negócio surgiu. “Estamos em Canela com outros negócios há mais de 20 anos, fazemos parte desse município, dessa história. Juntamente com o poder público identificamos que faltava um espaço que pudesse acolher as pessoas e a partir disso vislumbramos a possibilidade de construir uma Rua Coberta que integrasse as pessoas ao trem e à antiga estação. Hoje todos comemoramos a realização desse sonho. O complexo está consolidado e continua crescendo. Temos opções para quem aprecia a boa mesa, entretenimento e um comércio robusto. Nesse momento estamos envolvidos com as obras da cúpula que vai ligar os dois ambientes hoje existentes. Nossa projeção é até abril entregar a primeira estrutura comercial da Serra Gaúcha 100% coberta”, comemora.



O Férreo Restaurante e Fiambreria é uma das primeiras operações da Estação e juntos comemoram a caminhada de dois anos. Quem já se deliciou com o cardápio da casa ou tomou um chopp nas mesas externas sabe o quanto é difícil escolher a melhor pedida. A empresária Fernanda Chies comenta sobre essa parceria de negócio. “Desde que fomos convidados a fazer parte desse projeto, vimos nele uma possibilidade de colaborar com mudanças que valorizam ainda mais Canela. Já havíamos recebido inúmeras propostas para abrir negócios em Gramado, mas sempre acreditamos no potencial de Canela e que essas mudanças só viriam a partir da união de bons negócios e de pessoas engajadas pelo mesmo objetivo. Vislumbramos essa oportunidade no projeto da Estação. Acreditamos que ainda estamos apenas no início e que tudo que é grandioso toma tempo para amadurecer. Dois anos passaram voando e nossa certeza de ter apostado nesse projeto se confirma a cada ano. O Férreo foi pensado para receber a todos, turistas e locais, com o mesmo carinho e cuidado e a melhor parte é que sentimos de cada um o orgulho de ver esse espaço histórico com vida e emanando boas energias”, avalia.

Festival de Gastronomia abre a agenda de eventos de 2021

Para 2021, os planos indicam uma agenda de eventos sólida, sempre seguindo os protocolos de segurança indicados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. “Em 2020, tivemos que adiar alguns planos, mas ainda assim lançamos o Domingo na Estação, que fomenta a comunidade artística e já é um sucesso. Agora a intenção é fortalecer cada vez mais o viés de cultura e entretenimento do espaço. Começamos fevereiro com o 1º Festival de Gastronomia da Estação Campos de Canella realizado em parceria com a UCS – Campus Universitário da Região das Hortênsias”, e muitos outros eventos estão planejados para que ocorram durante o ano”, comenta o gerente da Estação Tiago Melo.



O 1º Festival de Gastronomia acontece nos dias 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de fevereiro e reúne quinze bares e restaurantes que oferecem pratos e drinks a preços únicos. Além disso, acontecem neste período uma série de oficinas sobre diferentes temas, desde o aproveitamento integral dos alimentos às boas práticas na cozinha. Qualquer pessoa interessada pode participar e as inscrições são gratuitas. Mais informações em www.estacaocanella.com.br

Foto: Divulgação