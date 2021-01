Gramado – Dupla é detida com 700 gramas de maconha, mas é liberada após o registro da ocorrência

Continua depois da publicidade

Na noite de quarta-feira (27), por volta das 22 horas, a Brigada Militar recebeu informações que um veículo Ford/Fiesta, de cor prata, estaria deslocando ao Bairro Várzea Grande para buscar drogas.

A guarnição da Força Tática, em ações de polícia em Gramado, visualizou o veículo com as características referidas, e o abordou na Av. 1º de Maio, próximo ao Loteamento Mazzurana.

Dentro do veículo estava na direção uma mulher de 41 anos e na carona um homem de 22 anos. Aos pés do passageiro os Policiais Militares encontraram uma mochila com um tijolo de maconha pesando 642 gramas e outras porções fracionadas, totalizando 689 gramas da substância. Ainda cinco gramas de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. Com a mulher também encontrado uma porção de maconha.

Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos a delegacia, onde após o registro ambos foram liberados, mesmo com o considerável volume de drogas e a balança de precisão.