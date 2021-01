Professora venezuelana quer retribuir acolhimento em Canela transmitindo experiência e conhecimento

Continua depois da publicidade

Doutora em Letras e cidadã do mundo, Yhana quer aportar conhecimento e experiência de vida para ensinar línguas estrangeiras na cidade

Aos 58 anos de idade, Yhana Riobueno tem um novo desafio: exercer sua profissão em Canela. Professora universitária venezuelana, Doutora em Letras pela UFRGS e cidadã do mundo, tendo vivido em países como Inglaterra, França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Colômbia, Chile, Argentina e Peru, ela quer melhorar a vida das pessoas através da linguagem, como forma de retribuir o acolhimento que recebeu.

Yhana está há seis meses na cidade. Ela saiu da Venezuela em fevereiro de 2019, em razão da crise humanitária vivida no país.

Seus filhos já tinham vindo ao Brasil três anos antes, abandonando tudo: casa, família, estudos, amigos e projetos de vida.

Após um ano trabalhando em Santa Catarina, foi demitida em maio de 2020, devido à pandemia, e depois veio para Canela, onde já tinha morado vários anos, de 2003 até 2006, quando fez seu doutorado na UFRGS.

“Durante muitos anos fomos um país democrático (Venezuela). As coisas começaram a mudar em 1999. Em pouco tempo, a democracia deixou de existir e só piorou desde então. Convivemos com falta de alimentos, remédios, gás doméstico, gasolina e transporte. Os salários sempre muito baixos, o meu, por exemplo, que sou professora universitária, é de dois dólares por mês”, explica Yhana.

A escolha por Canela foi natural, além de já ter morado na cidade, ela compara a região serrana à região andina. “Escolhi Canela porque é aqui que me sinto em casa. Sempre morei nos Andes Venezuelanos, numa cidade chamada Mérida. Canela, as suas montanhas, as suas cores e cheiros, as suas pessoas, me lembram de Mérida. É aqui que está meu coração quando estou fora de Mérida, aqui tenho conhecido pessoas maravilhosas, que hoje são a minha família”, relata.

A busca por uma ocupação na cidade era uma necessidade e a professora resolveu aliar a sua profissão a uma atividade que, de alguma forma contribuísse com o crescimento das pessoas.

“Esta é uma cidade maravilhosa, cheia de pessoas gentis, é uma cidade amável, no sentido etimológico da palavra: ela se deixa amar. Gostaria muito de deixar o melhor de mim neste lugar que me acolheu com tanto carinho”, disse Yhana, ao falar sobre o curso de línguas proposto.

Transformar a vida das pessoas através da linguagem

Yhana entende que aprender uma nova linguagem sempre foi um obstáculo na vida das pessoas, seja porque estes cursos, há algum tempo, tinham custo elevado, seja por receio de não aprender um novo idioma.

Com o auxílio do empresário Igor Cristofolli, da Infolab, a professora preparou um curso que oferece o aprendizado de inglês e espanhol, baseado no “Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas”, com enfoque orientado para a ação comunicativa, utilizando várias propostas atuais.

Este é um processo natural, igual quando aprendemos nossa língua materna. O curso completo tem seis módulos, com duração de três meses cada.

“A linguagem deve ser acessível. Quando a pessoa está aprendendo uma linguagem, está adquirindo uma cultura, uma nova visão de mundo, se abrindo para coisas diferentes”, diz a professora. “Quando nos comunicamos com as outras pessoas, a gente entende que as diferenças não existem e todos procuramos o melhor sempre”.

“Quando aprendemos uma linguagem, estamos adquirindo a capacidade de compreender e se abrir para o mundo de outra forma e neste momento estamos precisando nos abrir para o mundo, nos comunicarmos e nos entendermos melhor”, finalizou a professora.