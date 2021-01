Alberi Dias encaminha Emenda Impositiva para o Centro Social Padre Franco

Continua depois da publicidade

No final de 2020, o atual Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Dias, encaminhou uma de suas Emendas Impositivas no valor de R$ 60.000,00 para o Centro Social Padre Franco, que faz um belíssimo trabalho no desenvolvimento humano e social de diversas crianças e adolescentes no município.

“Tendo em vista a necessidade de assistência à criança e ao adolescente, e o belo trabalho prestado pela associação, requer-se a utilização do valor desta emenda para a regularização do PPCI do prédio da Associação Dom Luiz Guabella. Pois este é um belo projeto, que faz um trabalho essencial pelos jovens de nossa cidade, pois o que não podemos admitir é deixar nossas crianças e adolescentes na rua, mas sim, em lugares como este“, ressaltou Alberi.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

É importante o prédio e a própria Associação estarem sempre com tudo regularizado, para além de dar mais segurança às crianças, adolescentes e servidores, poderem receber mais auxílios, verbas, doações, sem ter nenhum tipo de contratempo.

Centro Social Padre Franco

A Associação Assistencial Dom Luiz Guanella, que coordena o Centro Social Padre Franco, teve início em 1983 com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento humano e social de crianças e adolescentes.

As crianças estudam no turno inverso ao da escola, assim estão em um ambiente protegido, com monitores que as educam com qualidade e dedicação. É oferecido a elas café-da-manhã, almoço e lanche da tarde, além de aulas de informática, espanhol, educação física, música, violino e banda, papel reciclado, pintura, dança, tecido, lira entre outras atividades.