Aplicativo Mobo lança descontos em estabelecimentos de entretenimento em Gramado e Canela

Continua depois da publicidade

Chegou a vez de os estabelecimentos de entretenimento e lazer em Gramado e Canela fazerem parte do Mobo. O aplicativo de cupons de desconto está presente desde o ano passado em ambas as cidades com ofertas para restaurantes.

Neste primeiro momento, entre as atrações contempladas pela plataforma estão o Ice Bar Mundo Gelado, Gramado 4X4 Turismo Offroad, Mundo Encantado, JM Aventura, com a trilha de quadriciclo e o Caro Watson Escape Game. É só baixar os cupons disponíveis na aba Lazer no app https://mobo.com.br/ e aproveitar todas as oportunidades para pagar menos e curtir muito!

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

Com mais de 1 milhão de downloads, o app de cupons https://mobo.com.br/ é acessado semanalmente por mais de 20 mil usuários. Disponível para os sistemas Android e Apple IOS, os estabelecimentos parceiros normalmente ampliam seu portfólio de clientes e a frequência deles no lugar.