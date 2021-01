Gramado registra 177 novos casos de Covid-19 e 198 recuperados esta semana

Continua depois da publicidade

Indicadores do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gramado, através do Centro de Operações de Emergência (COE), mostram que a doença teve uma pequena redução esta semana. De 25 a 29 de janeiro, a cidade registrou 177 novos casos de coronavírus contra 198 pessoas que receberam alta dos isolamentos. Já na semana anterior, de 18 a 22 de janeiro, Gramado recebeu a notificação de 207 pessoas curadas e 206 novos casos.

Segundo dados do COE, nesta sexta-feira (29), o boletim aponta que 46 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 e 35 são consideradas recuperadas da doença. Com o registro, Gramado possui 91 pessoas em tratamento contra o vírus, sendo 84 em isolamento domiciliar e sete internadas no Hospital Arcanjo São Miguel. Seis na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) e apenas um na enfermaria. Outros três pacientes aguardam os resultados dos exames.

O boletim registra ainda, que apenas um paciente não residente segue internado na UTI com diagnóstico positivo para doença. A cidade registrou o último óbito de gramadense por coronavírus no dia 21 de janeiro, antes disso, em 20 de janeiro ocorreu a 24ª morte de paciente não residente.

