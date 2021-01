São Francisco de Paula – Trio é detido por porte ilegal de arma de fogo

Continua depois da publicidade

No começo da noite de quinta-feira (28), por volta das 19h, a Brigada Militar de São Francisco de Paula, foi informado via 190, que três indivíduos estariam caminhando em uma propriedade na barragem do Salto, perto do rebanho de gado, provavelmente para furtar os animais. Ao perceberem que foram vistos, embarcaram no automóvel Fiat Palio, cor branca, e fugiram.

A guarnição deslocou e na encruzilhada de entrada da localidade se deparou com o veículo suspeito, que ainda tentou fugir, sendo foi abordado cerca de 500 metros depois.

Dentro do carro foi encontrado um revólver 38, com numeração raspada, com quatro munições intactas. Ainda uma mochila com duas facas e dois amoladores, ainda sacos vazios e pedaços de corda.

Os três autores de 26, 47 e 48 anos, os dois últimos possuem antecedentes por roubos, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Todos presos em flagrante e encaminhados ao presídio de São Francisco de Paula.

