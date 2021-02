Brocker Turismo realiza primeiro fantour do ano para operadoras na Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

Fantour foi organizado pela CVC Corp, com agentes da Trend Viagens e da Visual Turismo

A Brocker Turismo, referência em receptivo na Serra Gaúcha, realizou o primeiro fantour para agentes de viagem na região desde o início da pandemia, em parceria com a CVC Corp. A programação, de 24 a 28 de janeiro, apresentou opções de turismo seguro em Gramado, Canela e cidades vizinhas para operadores da Trend Viagens e Visual Turismo. “Após quase um ano de pandemia, recebemos aqui na região agentes de viagem que puderam se conectar com atrações que surgiram ao longo deste período ou que foram reformuladas. Doze operadores de turismo do estado de São Paulo participaram desta ação e ficaram impressionados com o cumprimento dos protocolos nas atrações, tão importantes para se voltar a fazer viagens com toda a segurança necessária“, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

Segundo Adriane, o objetivo do fantour foi reforçar os cuidados adotados para receber os turistas na Serra Gaúcha, proporcionando aos agentes passeios em contato com a natureza e novas experiências na região. As belezas naturais foram destaque no Sky Glass Ferradura, que oferece uma vista impressionante para o Vale da Ferradura caminhando por cima do vidro e andando por baixo da plataforma em um monotrilho com cadeiras suspensas, além da área natural preservada da Fazenda Santa Bárbara em São Francisco de Paula, e o Tour Itaimbezinho no maior cânion da América Latina, localizado no Parque Nacional dos Aparados da Serra em Cambará do Sul.

O roteiro incluiu ainda passeio no Bustour Illumination Show, totalmente iluminado e tematizado com elementos de natal, com Músicas Natalinas e intervenções artísticas, e no Bus Bier Tour, que apresenta as cervejarias artesanais de Gramado e Canela. Também fizeram parte do roteiro o parque Snowland, a Estação Campos de Canella, a Catedral de Pedra de Canela, o Selfie Gramado, o Mundo de Chocolate e cartões postais de Nova Petrópolis. Todas as atrações visitadas contam com o Selo de Turismo Seguro certificado pelo governo do Rio Grande do Sul. “Depois do sucesso deste primeiro fantour em 2021, já estamos planejando realizar outros eventos para operadores a partir de fevereiro. A expectativa é consolidar a posição da Serra Gaúcha como destino seguro nesta retomada do turismo no Brasil“, revela Carlise Bianchi, Diretora Comercial e de Marketing do Grupo Brocker.

Foto: Divulgação