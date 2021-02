Canela – Brigada Militar prende homem armado no interior de bar

Somente no mês de janeiro de 2021 foram tiradas de circulação 13 armas pela BM em Canela.

No início da madrugada de domingo (31), a Brigada Militar recebeu ligações, através do 190, relatando a presença de um homem armado no interior de um bar situado na Av. Osvaldo Aranha, bairro Suzana.

Por volta das 02h50min uma guarnição da Força Tática foi até o estabelecimento e abordou o indivíduo com as características narradas nas ligações. Na cintura dele os policiais encontraram uma pistola calibre .45, municiada com 03 cartuchos intactos.

O homem de 23 anos, com alguns antecedentes por posse de entorpecentes, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Após a formalização, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/1º BPAT