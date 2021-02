Vices-prefeitos de Canela e São Francisco de Paula realizam reunião para tratar de assuntos da região

Continua depois da publicidade

A pauta do encontro foi direcionada pelas ações estratégicas na gestão da pandemia na região, com o objetivo de proteger a população e gerenciar a chegada das vacinas, além de uma efetiva retomada econômica visando recuperar as perdas o mais rápido possível.

Gilberto Cezar e Thiago Teixeira destacaram a importância do diálogo regional principalmente entre cidades vizinhas para a busca de soluções e crescimento conjunto. Na oportunidade também discutiram sobre os rumos do turismo da região e exaltaram a importância da união dos municípios na captação de grandes investimentos para a região.

INVESTIMENTOS BILIONÁRIOS

Segundo os cogestores municipais, Canela e São Francisco devem já neste ano receber grandes investimentos privados. Gilberto, destacou entre outros, o empreendimento Laje de Pedra que deverá ser revitalizado e aberto como um dos mais completos resorts da América latina gerando mais de 500 empregos com investimento de 500 milhões de reais. Thiago, também deu informações que São Francisco receberá em breve um grande reforço na hotelaria local com o acréscimo de aproximadamente 1.400 leitos em um complexo que contará inclusive com parque de águas termais.

De acordo com eles este diálogo e sintonia é de extrema importância e a visão deve até transcender as duas cidades, citando por exemplo: o Parque Itaimbezinho em Cambara, que deverá receber R$ 260 milhões de investimentos, iniciativa que segundo eles deverá também impactar Canela e São Francisco positivamente desde que ambos os municípios estejam preparados. Durante o encontro o vice-prefeito, Gilberto Cezar, falou sobre o fundamental Projeto do Aeroporto Internacional que está inclusive com outorga da ANAC, com previsão de ser feito em Canela, podendo inclusive ser feito totalmente pela iniciativa privada, pois demanda já existe, outorga também, o que falta agora é as licenças ambientais que estão sendo analisadas e após isso partir para editais. “ Este projeto do aeroporto será fundamental para a nova realidade de desenvolvimento que teremos na região nos próximos anos, o Turismo aqui está sendo elevado a outro patamar.” Destacou Gilberto Cezar.

