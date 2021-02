Canelense será o próximo governador de distrito do Rotary International

Continua depois da publicidade

Israel Ody, corretor de imóveis e dono da Imobiliária Altos da Borges, associado do Rotary Club de Canela-Inspiração e rotariano há dez anos, será o próximo Governador do D 4670 do Rotary. O distrito compreende a região Nordeste do estado,abrangendo o litoral norte, de Torres à Palmares do Sul, Região das Hortênsias, Vale do Paranhana, Região Metropolitana de Porto Alegre e parte da capital; dele fazem parte 59 clubes entre clubes tradicionais e satélites, distribuídos em trinta e um municípios.

Junto com a esposa Irina de Oliveira Ody, iniciou na manhã de segunda-feira (01) seu treinamento para assumir a liderança do distrito e está participando da Assembleia Internacional, evento que reúne os governadores de todos os 528 distritos espalhados pelo mundo. O treinamento deve seguir até o próximo dia 11 de fevereiro e é uma excelente oportunidade de aprendizado de liderança, troca de experiências e contatos internacionais. Na ocasião da abertura foi apresentado o lema do ano rotário 2021/22 “Servir para Transformar Vidas”, que deve ser o mote da próxima gestão. Israel assumirá a governadoria do distrito no final de junho deste ano.