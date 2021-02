Fantastic House Gramado é comparada às atrações dos grandes parques internacionais

Continua depois da publicidade

Com pouco mais de um mês de sua inauguração, a Fantastic House Gramado vem despertando olhares e comentários que realmente comprovam e respaldam o longo e minucioso trabalho artístico desenvolvido.

Devido ao complexo nível de detalhes cenográficos, iluminação e efeitos primorosos, além da forte mensagem que a emocionante história de Allegro, o Cor Perfectum, leva aos peregrinos que por ali passam, muitos visitantes e influenciadores que visitam a casa tem comparado o nível de encanto da Fantastic House ao dos grandes parques internacionais.

Em sua recente visita à casa, a influenciadora digital Bella Falconi afirmou em seu perfil no Instagram: “Eu morei 13 anos lá e posso afirmar, não perde em nada para os parques de Orlando! É Mágico! “, disse. Os comentários não param. “A casa é linda, tenho certeza que foi pensada com muito carinho, é cheia de detalhes, tem cheiros, realmente deslumbrante! Eu diria até que foi preparada no padrão Disney, por dentro parece que você está lá.”, comentou a visitante Nathalia D., do Rio de Janeiro.

Para Abramo Machado, diretor artístico do empreendimento, é “uma grande honra ter o trabalho equiparado aos grandes cases do entretenimento que já conquistaram gerações”, disse ele. “Estas percepções do público são o resultado de um trabalho realizado por profissionais talentosos, somados à muito tempo de trabalho e dedicação” complementou Abramo.

Um dos ambientes que chama atenção pelo grande nível de detalhes é Hortus, o Jardim dos Sonhos, que conta com milhares de flores desenvolvidas através de um complexo tecnológico de design e impressão 3D, resultando em peças exclusivas, pintadas uma a uma por artistas plásticos com tintas artísticas especiais reagentes à iluminação, que geram um efeito encantador no ambiente.

Já em Omne, o Universo do Saber, os peregrinos podem vivenciar a experiência do ousado projeto cenográfico que colocou no último andar da gigante fantástica, como carinhosamente chamam a grande casa, um grande cenário móvel de 8 metros de diâmetro, cercado de mais de dois mil livros cenográficos confeccionados um a um pelas hábeis mãos da equipe de cenografia. “São peças confeccionadas uma a uma. Pura arte. Nenhuma peça é igual a outra, pode conferir”, desafia sorrindo o diretor artístico.

A Fantastic House fica na Avenida das Hortênsias, 4931, entre Gramado e Canela, e está aberta de segunda a quinta-feira das 9 às 21 horas. Nas sextas-feiras, sábados e feriados a atração fica aberta das 9 às 22 horas e aos domingos das 9 às 19 horas.

Fotos: Divulgação/Fantastic House