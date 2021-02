Gramado recebe nova remessa de CoronaVac

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado recebeu, nesta segunda-feira (1º), mais 140 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19). No município, a imunização contínua sendo dirigida prioritariamente a profissionais que estão atuando na linha de frente contra a pandemia. Desde o dia 20 de janeiro, quando iniciou o Plano Municipal de Vacinação, Gramado recebeu 1.090 doses, sendo 670 da CoronaVac e 420 da AstraZeneca.

O secretário de Saúde, Jeferson Moschen afirma que Gramado segue as recomendações do Governo do Estado, onde os imunizantes são direcionados a vacinar profissionais da saúde e pessoas institucionalizadas. “Devido a pequena quantidade de doses, ainda não há vacina disponível nos postos. A imunização vai avançar a mais grupos populacionais, seguindo orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, à medida que Gramado for recebendo novos lotes, mas ainda não há previsão. Pedimos paciência de toda a população”, disse.

De acordo com o Monitoramento da Imunização Covid-19 do Rio Grande do Sul (vacina.saude.rs.gov.br), Gramado vacinou até o momento 566 profissionais da Saúde, 44 moradores de instituições de longa permanência para idosos e dois portadores com deficiência. Mesmo com a vacina, o secretário alerta para que a população imunizada continue com os hábitos de higiene e prevenção. “Não podemos baixar a guarda para o vírus. Todos os cuidados que estão sendo tomados desde o início da pandemia precisam permanecer mesmo depois de vacinado”, destaca Jeferson.

Segundo Moschen, a Secretaria de Saúde solicita que trabalhadores de consultórios, laboratórios, farmácias, coletor de Swab, instituições privadas de saúde e demais profissionais que realizam atendimentos eletivos ou assistência ao público em geral realizem o cadastro. Para que a vacinação ocorra será obrigatório o preenchimento prévio do pré-cadastro e apresentação de comprovante laboral.

O pré-cadastro poderá ser feito através do link: https://bit.ly/36zSDIT

Foto: Divulgação/Itamar Aguiar/Palácio Piratini